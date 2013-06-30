全球金融：全球央行第一季美元储备增长，澳元和加元储备亦攀升--IMF

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透纽约6月28日 - 国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，全球央行已知储备中美元比重在第一季小幅上升。
IMF首次将澳元和加元储备分项列出，以前这两种货币的储备都被归入“其它货币”类别。
全球央行截至第一季持有的澳元储备相当于986.6亿美元，约占总储备的1.63%。加元储备相当于949.3亿美元，为已知储备的1.57%。
IMF还提供了前一季这两种货币储备的数据，澳元为897.4亿美元(1.48%)，加元为900.5亿美元(1.48%)。
美元储备在第一季升至3.76兆(万亿)美元，约占62.2%的份额，前一季分别为3.73兆美元和61.2%。
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。