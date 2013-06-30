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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 07:01 BJT

全球金融：全球央行第一季美元储备增长，澳元和加元储备亦攀升--IMF

路透纽约6月28日 - 国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，全球央行已知储备中美元比重在第一季小幅上升。

IMF首次将澳元和加元储备分项列出，以前这两种货币的储备都被归入“其它货币”类别。

全球央行截至第一季持有的澳元储备相当于986.6亿美元，约占总储备的1.63%。加元储备相当于949.3亿美元，为已知储备的1.57%。

IMF还提供了前一季这两种货币储备的数据，澳元为897.4亿美元(1.48%)，加元为900.5亿美元(1.48%)。

美元储备在第一季升至3.76兆(万亿)美元，约占62.2%的份额，前一季分别为3.73兆美元和61.2%。
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