澳新经济指标预测--7月1日-7月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月1日当周 7月1日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 6月 -- +0.2% 7月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 澳洲央行利率决定 7月 2.75% 2.75% 7月3日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.3% +0.2% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 5月 持平 顺差0.28 整体进口(较前月) -- +1.0% 整体出口(较前月) -- -1.0% 7月4日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 5月 -1.5% +9.1% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- +2.5% 7月5日(五) 暂无重要经济数据公布 7月8日当周 7月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 -- +0.5% (较上年同期) -- +5.4% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 6月 -- -4.7% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -2.3% 7月8日-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前 6月 -- +0.7% 月) (较上年同期) -- +7.5% (完)