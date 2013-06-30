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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 07:05 BJT

****澳新经济指标预测--7月1日-7月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

   7月1日当周   
 7月1日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                       6月            --       +0.2%
      
 7月2日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0430      澳洲央行利率决定                                7月         2.75%       2.75%
       
 7月3日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲零售销售(较前月)                            5月         +0.3%       +0.2%
 0130      澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                  5月          持平    顺差0.28
              整体进口(较前月)                                            --       +1.0%
              整体出口(较前月)                                            --       -1.0%
        
 7月4日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲建筑许可(较前月)                            5月         -1.5%       +9.1%
           澳洲民间房屋建筑许可(较前月)                                   --       +2.5%
 
  7月5日(五)
  暂无重要经济数据公布  
    
    7月8日当周   
 7月8日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰电子卡零售销售(较前月)                    6月            --       +0.5%
                            (较上年同期)                                  --       +5.4%
 0130      澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                     6月            --       -4.7%
           澳洲ANZ网络招聘广告(较前月)                                    --       -2.3%
        
 7月8日-13日
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2200      新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前            6月            --       +0.7%
           月)                                                                
                                   (较上年同期)                           --       +7.5%
  (完)
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