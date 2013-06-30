澳新经济指标预测--7月1日-7月8日****

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月1日当周 7月1日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 6月 -- +0.2% 7月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 澳洲央行利率决定 7月 2.75% 2.75% 7月3日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.3% +0.2% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 5月 持平 顺差0.28 整体进口(较前月) -- +1.0% 整体出口(较前月) -- -1.0% 7月4日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 5月 -1.5% +9.1% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- +2.5% 7月5日(五) 暂无重要经济数据公布 7月8日当周 7月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 -- +0.5% (较上年同期) -- +5.4% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 6月 -- -4.7% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -2.3% 7月8日-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前 6月 -- +0.7% 月) (较上年同期) -- +7.5% (完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。