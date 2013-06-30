金砖国家：6月28日股汇市收盘纵览

路透7月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月28日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收升报940.33点。

中国股市：沪综指收升1.5%终止七连跌，本月累计跌14%创近四年最大单月跌幅

香港股市：恒生指数收高1.8%创一周最高收位，但第二季累计挫跌近7%

中国汇市：人民币收涨，购汇因素大致消化短期料螺旋走升

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印度股市：上涨近3%，创下一年半以来最大单日涨幅。在政府批准大幅上调燃气价格后，Oil and Natural Gas Corporation以及Reliance Industries等能源类股扬升。印度卢比自周三触及的记录低位回升，也帮助股市录得四周来首次周度上涨。指标BSE指数 收升2.75%或519.86点，报19,395.81。NSE指数 升2.81%或159.85点，报5,842.20，本周收高3.1%，但6月下跌2.4%。

印度汇市：印度卢比兑美元 创下九个月来最大单日涨幅，得益于国内股市大涨，政府三年来首次提高燃气价格也提振市场人气。不过卢比在6月仍下跌4.9%，4-6月当季则挫跌8.6%，为近两年来最大季度跌幅。卢比兑美元收高1.4%报59.385/395，盘中高位在59.2050，前日收报60.19/20。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,275.440点。MSCI明晟俄罗斯指数 升1.36%至694.70点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 微跌0.01%，报32.8030卢布，卢布兑欧元 涨0.21%，至42.6800卢布。

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巴西股市：巴西股市下滑，并且连续第六个月录得月度跌幅，因有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始缩减刺激举措的臆测仍困扰市场。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.32%报47,457.13。

巴西汇市：美联储缩减QE疑虑带动巴西雷亚尔下跌；墨西哥披索上涨

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南非股市：连续第四天收升，Aspen Pharmacare守住达成交易后引发的涨势，而且近期受创的主要金矿类股呈现技术性反弹。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨1.14%至35,051.49点。综合指数 收高1.27%报39,578.10点。