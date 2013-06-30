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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 07:24 BJT

****日韩经济指标预测--7月1日-7月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
 
     6月24日当周
 6月30日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 2350      日本央行短观大型制造业景气判断指数          第二季              正3           负8
               央行短观大型非制造业景气判断指                             正11           正6
           数                                                                   
               央行短观小型制造业景气判断指数                             负13          负19
               央行短观小型非制造业景气判断指                              负6           负8
           数                                                                   
               央行短观大型企业资本支出                                  +2.9%         -2.0%
               央行短观小型企业资本支出                                  -8.2%        -12.1%
 
    7月1日当周           
 7月1日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 0000      韩国汇丰/Markit制造业PMI                       6月               --          51.1
 0000      韩国出口(较上年同期)                           6月            -2.1%         +3.2%
               进口(较上年同期)                                          -1.2%         -4.6%
               贸易收支(亿美元)                                             --      顺差59.2
 
 7月2日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 0130      日本加班工资                                   5月               --         +0.4%
 
 7月3日(三)
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前              --       卖超11,87
                                                周                              0
          外资投资日本股票(亿日圆)                                        --        买超1,71
                                                                                2
    
    7月4日(四)
    
    暂无重要经济数据。 

 7月5日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0500     日本同时指标(较前月)                             5月              --           +1.0
             领先指标(较前月)                                               --           +1.3
  
    7月8日当周
 7月8日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0500     日本服务业景气判断指数                           6月              --           55.7
 (完)
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