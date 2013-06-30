日韩经济指标预测--7月1日-7月8日****

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 6月24日当周 6月30日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正3 负8 央行短观大型非制造业景气判断指 正11 正6 数 央行短观小型制造业景气判断指数 负13 负19 央行短观小型非制造业景气判断指 负6 负8 数 央行短观大型企业资本支出 +2.9% -2.0% 央行短观小型企业资本支出 -8.2% -12.1% 7月1日当周 7月1日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 6月 -- 51.1 0000 韩国出口(较上年同期) 6月 -2.1% +3.2% 进口(较上年同期) -1.2% -4.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差59.2 7月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 日本加班工资 5月 -- +0.4% 7月3日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前 -- 卖超11,87 周 0 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,71 2 7月4日(四) 暂无重要经济数据。 7月5日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 5月 -- +1.0 领先指标(较前月) -- +1.3 7月8日当周 7月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 55.7 (完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。