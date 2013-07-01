重发-国际油市：美国原油期货跌向96美元，关注中国数据

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路透新加坡7月1日 - 美国原油期货周一在亚洲市场早盘跌向每桶96美元，今日稍晚出炉的中国数据或将证实，该国经济增长在第二季继续放慢，从而令该国的燃料需求增长前景趋于暗淡。

2332GMT，美国8月原油期货 跌0.29美元至每桶96.27美元。

布兰特8月原油期货 下滑0.35美元至每桶101.81美元。近月布兰特原油合约上周五连续第三个季度收低，创15年来最长季度连跌纪录。

美国原油与布兰特原油价差CL-LCO1=R为每桶负5.54美元，为2011年1月以来最窄。

路透综合12家分析机构预估中值显示，鉴于需求持续低迷，制造业恐难有起色，中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计回落至50.0，与前期一系列经济数据一道印证二季度经济或不容乐观。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦表示，9月可能是美联储考虑缩减资产购买的适当时点，他并强调必须考量经济的长远发展，而不要被最新经济数据所蒙蔽。

监管机构周五公布数据显示，截至6月25日的一周内，对冲基金和其他大型投机客削减原油多头部位，前一周多头部位触及两年高位。

Kinder Morgan Energy Partners 表示，公司完成对之前漏油部分的修理工作后，日运量30.7万桶油的Trans Mountain输油管道已于周四晚间恢复运作。

周五公布路透调查显示，OPEC 6月原油产量下降，因利比亚和尼日利亚生产中断，无意中让供应反倒更接近OPEC的目标产量。

美国能源部长Ernest Moniz表示，他认为油市可以应对伊朗因遭制裁导致产量进一步下降的影响。

墨西哥官方数据显示，该国5月原油产量降至近两年低点，原油出口降至逾20年最低水平。(完)

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