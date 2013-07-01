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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 08:12 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月1日

* 头版头条:

--银监会主席尚福林表示，目前地方政府融资平台贷款和房地产贷款风险可控，将允许尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司。

* 其他:

--央行货币政策委员会秘书长邢毓静表示，中国开展资本项目可兑换的条件已经具备，当前是推动资本项目可兑换非常有利的时机。

--万科 总裁郁亮表示，整个中国经济需要挤泡沫，而银根的缩紧会让中国真的可以推动经济上结构的转型，而房地产行业将在这一过程中接受考验。

--原国家能源局局长张国宝预测，由于世界能源需求减缓，油价走势下行压力大，今年内布兰特 油价可能跌破每桶100美元。原工信部部长李毅中则表示，中国原油需求巨大，预计到2020年进口原油依存度达69%，2012年时为56%。

--统计数据显示，今年上半年全部纳入统计的基金共遭遇净赎回5,828.78亿份（不含QDII），赎回比例为20%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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