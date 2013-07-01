《中国报摘》--中国证券报7月1日

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
* 头版头条:
--银监会主席尚福林表示，目前地方政府融资平台贷款和房地产贷款风险可控，将允许尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司。
* 其他:
--央行货币政策委员会秘书长邢毓静表示，中国开展资本项目可兑换的条件已经具备，当前是推动资本项目可兑换非常有利的时机。
--万科 总裁郁亮表示，整个中国经济需要挤泡沫，而银根的缩紧会让中国真的可以推动经济上结构的转型，而房地产行业将在这一过程中接受考验。
--原国家能源局局长张国宝预测，由于世界能源需求减缓，油价走势下行压力大，今年内布兰特 油价可能跌破每桶100美元。原工信部部长李毅中则表示，中国原油需求巨大，预计到2020年进口原油依存度达69%，2012年时为56%。
--统计数据显示，今年上半年全部纳入统计的基金共遭遇净赎回5,828.78亿份（不含QDII），赎回比例为20%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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