重发-中国金融：当前是推动资本项目可兑换非常有利的时机--央行官员

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
(因系统原因重发)
路透北京7月1日 - 中国央行货币政策委员会秘书长邢毓静表示，中国开展资本项目可兑换的条件已经具备，且当前是推动的非常有利时机；若资本项目可兑换不透明、不明确，则可能使中国难以融入具有更高标准的自贸区和投资协定的谈判。
中国证券报周一引述邢毓静的话称，外界形势的发展也使得当前资本项目可兑换的水平必须提高；且在推进过程中，利率市场化、汇率市场化、资本项目可兑换是一个整体框架，在具体步骤、措施上有非常密切的配合，不会等到完全满足某一条件再进行。
“如果资本项目可兑换不透明、不明确，则中国难以融入具有更高标准的类似TTP、TTIP等自贸区和投资协定的谈判，从而使中国在新一轮规则谈判中被边缘化，将对今后改革开放带来影响。”邢毓静称。
中国人民银行行长周小川上周五在出席上海陆家嘴论坛时表示，中国将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，此进程未来会有所提速。
按市值计中国第四大银行--中国银行 行长李礼辉亦在同一论坛表示，建议逐步放开人民币资本项目的可兑换，先在3-5年内，实现资本项目的基本可兑换，然后在10-12年内，实现资本项目的全部可兑换。 (完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选