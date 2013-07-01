《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月1日

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
*工商时报：
--据了解，经济部在第一阶段自由经济示范区，拟选出至少三处产业园区作为跨国合作，制造与服务业整合试点。其中，南港软体园区拟率先转型为自由示范区，引进外资设立国际级智财权(IP)管理服务公司。
--7月起将进入台股除权息旺季，美银美林证券预估国际机构投资人7、8月可望拿到57亿美元(约合1,735亿台币)现金股利，若必须因应赎回压力而汇出台湾，势必会对台币汇率造成冲击，短期宜先看贬。
--暌违九年，台湾晶圆代工市场第三季再次出现产能全线满载荣景。受惠于智慧型手机、平板电脑等行动装置带动的强劲需求，台积电 、联电 第三季晶圆厂全线满载投片。
--英国百年智库皇家国际事务研究所（Chatham House）最新调研报告指出，台湾今年成为离岸人民币市场新成员，展现最大发展潜力，若财金部会能够在政策上完全开放，且台湾能成功拿到中国大陆人民币贸易清算部位的5%，预估在2017年间，台湾将累计余额达1.3兆元人民币，逼近香港离岸人民币市场同年规模的66%。
*经济日报：
--配合两岸经济协议(ECFA)货品贸易谈判，经济部拟解除目前大陆钢材禁止来台的禁令，将开放大陆钢材、钢条等200多项以零关税销台，预料下游业者将因此受惠，上游业者则大受冲击，钢铁市场将大洗牌。
--国际私募基金来台规定大松绑。行政院近期正推动修法，未来凡是国际私募基金来台并购案，都将列为重大投资案，不仅会事先说明游戏规则，也将力争三个月内完成准驳。此举将有助争取国际私募基金重返台湾。
--大陆闹钱荒，金管会关切规模2,000多亿台币的台资银行与大陆银行同业往来风险，并盯上两家与陆银同业往来余额偏高的台资银行，将要求银行注意可能的风险。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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