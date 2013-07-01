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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 08:37 BJT

《汇市简讯》美元/日圆突破99.50触发部分停止单，上方有卖盘高挂

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* 欧美交易账户在99.50下方的美元/日圆卖盘被消化，上方则有更多卖盘高挂

* 99.50上方的少量停止单被触发

* 100.00上方料有更多停止单，预计存在一些期权

* 有少数在100.00以及上方的普通期权到期

(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)
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