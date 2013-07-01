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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 08:35 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆对日央行短观数据反响不大，将关注中国PMI指数

0018GMT

* 日本央行短观数据较为正面，但市场反响不大，日经指数微升0.14%

* 0100GMT将要公布的中国官方制造业PMI以及0145GMT的汇丰制造业PMI终值，将是接下来的事件风险

* 澳元/日圆上周四的涨势在周五被逆转，20日移动均线受抑，目前阻力位在91.36

* 一目均衡转换线构成底部，形成目前的支撑位90.37

* 本地区股市是下一步走势的关键

* 澳元/日圆相关技术图表请点选(link.reuters.com/bym39t)

(完)

(编译 郑茵 审校 白云)
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