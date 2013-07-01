《台湾重要政经日程》--7月1日

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
===================今日重要政经消息=====================
7/1(一)
--台湾电力102-3期公司债标售调查，金额115亿台币。
--10:00 台湾证交所总经理交接典礼。
--10:00 汇丰6月台湾制造业PMI。5月为47.1。
--13:45 台湾金控董事长交接典礼。
--17:00 华南金控 董事长交接记者会。
==================近期重要政经消息======================
7/4(四)
--10:00 仲量联行第二季办公大楼市场报告记者会。
7/5(五)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月为升0.74%。
--16:10 央行公布6月底外汇存底金额，5月底时为4,066.16亿美元。
7/8(一)
--16:00 经济部公布6月出口，上月为年增0.9%。
7/10(三)
--13:30 台积电 公布6月营收。
--14:00 联电 公布6月营收。
7/11(四) *--12:30 央行标售182天期国库券，金额250亿台币。
7/16(二) *--12:30 央行标售两年102/7期公债，金额300亿台币。
7/22(一)
--08:30 主计总处公布6月经季调失业率，上月为4.19%。
--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月年减0.4%。
7/23(二) *--12:30 央行标售20年102/8期公债，金额300亿台币。
--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年减0.07%。
7/24(三) *--12:30 央行标售273天期国库券，金额350亿台币。
7/25(四)
--16:10 央行公布6月M2年增率，5月为年增4.32%。
7/30(二) *--12:30 央行标售30年102/9期公债，金额300亿台币。
8/13(二) *--12:30 央行标售364天期国库券，金额300亿台币。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
9/3(二) *--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。 *--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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