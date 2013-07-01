中国个股：光大银行计划9月在香港上市--IFR

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透香港6月28日 - 汤森路透旗下IFR周五报导，上海证交所上市的中国光大银行 希望进行第三次尝试，争取9月在香港上市。
光大银行在2011年和2012年两次搁置香港上市计划后，一直希望在今年7月完成该交易，但最近市场动荡拖累了中国民生银行 等可比上市机构的估值。
IFR援引匿名消息人士报导，中国光大银行计划发行至多120亿股股票，规模30-40亿美元，而且已经通知负责香港上市事宜的安排行，其计划9月上市。
光大银行6月21日称，中国银监会已批准其香港上市计划。
中国国际金融有限公司、中国光大融资有限公司、摩根士丹利 和瑞银 共同担任该案的全球联席协调行和簿记行。法国巴黎银行、中银国际、汇丰 、摩根大通 和申银万国证券亦担任簿记行。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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