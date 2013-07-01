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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 09:08 BJT

中国个股：光大银行计划9月在香港上市--IFR

路透香港6月28日 - 汤森路透旗下IFR周五报导，上海证交所上市的中国光大银行 希望进行第三次尝试，争取9月在香港上市。

光大银行在2011年和2012年两次搁置香港上市计划后，一直希望在今年7月完成该交易，但最近市场动荡拖累了中国民生银行 等可比上市机构的估值。

IFR援引匿名消息人士报导，中国光大银行计划发行至多120亿股股票，规模30-40亿美元，而且已经通知负责香港上市事宜的安排行，其计划9月上市。

光大银行6月21日称，中国银监会已批准其香港上市计划。

中国国际金融有限公司、中国光大融资有限公司、摩根士丹利 和瑞银 共同担任该案的全球联席协调行和簿记行。法国巴黎银行、中银国际、汇丰 、摩根大通 和申银万国证券亦担任簿记行。(完) (编译 李爽 审校 白云)
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