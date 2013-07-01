中国金融：市场正确理解了央行对流动性的把握，未来仍将坚持稳健货币政策--周小川

路透北京7月1日 - 中国央行行长周小川表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。

周小川在接受《第一财经日报》专访时，回顾了此次波动的来龙去脉和央行对流动性的政策把握，并表示央行作为最后贷款人，如有机构确实流动性特别困难，不会放手不管。

“此次货币市场利率的波动，其积极意义在于提示银行，需要对自己的资产业务作出调整。”周小川称，确实这个效果也都达到了。”周小川称，从6月中旬开始，银行资产规模已有适当的回调。 这次货币市场波动，起因是6月初的第一个礼拜，一些金融机构贷款增长比较快，尤其是票据业务增长过快，因此出现了头寸紧张。数据显示，今年6月的前10天，全国银行业金融机构贷款增量接近1万亿元。而6月末是商业银行的考核时点，银行有可能“冲业绩”，前10天信贷投放就接近1万亿的现实，让央行感到担忧。

周小川认为，出于半年考核时点等因素，银行发放贷款的冲动十分强烈。这种动向和稳健的货币政策、贷款均衡增长的要求，以及服务实体经济、支持结构调整的方向不完全一致。“需要他们把这种倾向调整回来。”

他并强调，对于个别金融机构出现异常性的困境，央行作为最后贷款人，负有维护金融稳定的职能，肯定不会不管。“但也有个度的考虑，就是机构困难到什么程度。有一点困难就帮，那本来该调整的资产业务，可能就不调整了。” “一方面要促进商业银行作适当的回调，按照符合党中央和国务院要求的方向去发展业务，均衡放款，支持结构调整；另一方面，我们也在观察看有没有出现流动性特别困难的机构，对这类机构也不会放手不管。”他表示。 针对各方猜测和关注的货币政策走向，周小川再次强调，当前中国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定，说明稳健货币政策是合适的，效果是好的。人民银行将继续实施稳健的货币政策，并着力增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时适度进行预调微调。一方面引导金融机构保持合理信贷投放，科学安排资产负债总量和期限结构，支持实体经济的结构调整和转型升级；另一方面，也将继续综合运用各种政策工具和手段，适时调节市场流动性，保持市场总体稳定，为金融市场平稳运行和经济发展创造良好的货币条件。

**货币空转的描述过于简化**

报导称，当被问及“货币空转”是否准确描述了当前经济金融现状时，周小川认为，“空转”这种描述过于简化。更恰当的观察角度是，要看金融体系的资金是不是服务于实体经济。 他解释称，实体经济的概念是广义的，既包括工业、农业，也包括服务业、建筑业，都是实体经济。尤其是在当前服务业加快发展和融资渠道多元化的情况下，不能单纯从制造业或某种类型企业的贷款占比来衡量资金流入实体经济的程度。社会融资总规模，从统计口径来讲，是金融部门对非金融部门(即实体经济)的统计口径来观察的。 “金融市场中也会有一些金融产品之间的资金流动，包括银行之间的相互拆借，这些金融产品可以解决头寸、流动性，也有避险和价格发现等功能，即便这些也不宜于简单地用‘空转’来描述。”他说。