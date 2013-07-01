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亚洲 | 2013年 7月 2日 星期二 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--7月2日****

路透7月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
 
 7月2日(二)
 GMT时间     经济指标/活动                            公布时段     预估值    前值
 0130        日本加班工资                             5月          --        +0.4%
 0430        澳洲央行利率决定                         7月          2.75%     2.75%
 0830        英国Markit/CIPS建筑业PMI                 6月          51.1      50.8
 0900        欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)        5月          -0.2%     -0.6%
             欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                 持平      -0.2%
 0400        美国整体汽车销售(万辆)                   6月          1,531     1,523
 1145        美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          6月29日当周  --        +1.1%
 1255        美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        6月29日当周  --        +2.8%
 1330        加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经季  6月          --        53.2
             调)                                                             
 1345        美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数   6月          --        579.6
 1400        美国工厂订单                             5月          +1.0%     +1.0%
             美国耐久财(耐用品)订单                   5月修正值    --        +3.6%
             扣除运输的耐久财订单                                  --        +0.7%
             扣除国防的耐久财订单                                  --        +3.5%
             扣除飞机的非国防资本财                                --        +1.1%
 1400        美国IBD消费者信心指数                    7月          --        49.0
 
 7月2日-5日
 0700       英国Halifax房价指数(较前月)                       6月     +0.4%     +0.4%
                                                                             
                      房价指数三个月均值(较上年同期)                  +3.6%     +2.6%
    
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：   
 7月1日(一)
 GMT时间    经济指标/活动                                公布时段      现值    预估值
 0000       韩国汇丰/Markit制造业PMI                          6月      49.4        --
 0000       韩国出口(较上年同期)                              6月     -0.9%     -2.1%
                进口(较上年同期)                                      -1.8%     -1.2%
                贸易收支(亿美元)                                     顺差55        --
 0030       澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                         6月      持平        --
 0730       瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                    6月      51.9      51.8
 0743       意大利Markit/ADADI制造业PMI                       6月      49.1      47.8
 0748       法国Markit制造业PMI                               6月      48.4      48.3
 0753       德国Markit制造业PMI                               6月      48.6      48.7
 0758       欧元区Markit制造业PMI                             6月      48.8      48.7
 0800       意大利失业率                                      5月     12.2%     12.1%
 0828       英国Markit/CIPS制造业PMI                          6月      52.5      51.5
 0830       英国消费者信贷(亿英镑)                            5月     增加7        --
            英国抵押贷款发放金额(亿英镑)                              增加3   增加7.3
            英国抵押贷款批准件数(千件)                               58,242    55,050
            英国M4货供额(较前月)                                      -0.1%        --
 0900       欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同           6月     +1.6%     +1.6%
            期)                                                              
 0900       欧元区失业率                                      5月     12.1%     12.3%
 1258       美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           6月终值      51.9        --
 1400       美国建筑支出                                      5月     +0.5%     +0.7%
 1400       美国供应管理协会(ISM)制造业指数                   6月      50.9      50.5
            美国ISM投入物价分项指数                                    52.5      51.3
            美国ISM制造业就业分项指数                                  48.7      51.0
            美国ISM制造业新订单分项指数                                51.9        --
 
     (完)

     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 石冠兰/田建华；审校 白云)
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