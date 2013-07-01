主要国家经济指标预测--7月2日****

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透7月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 7月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 日本加班工资 5月 -- +0.4% 0430 澳洲央行利率决定 7月 2.75% 2.75% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 6月 51.1 50.8 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% -0.6% 欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 持平 -0.2% 0400 美国整体汽车销售(万辆) 6月 1,531 1,523 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月29日当周 -- +1.1% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月29日当周 -- +2.8% 1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经季 6月 -- 53.2 调) 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 6月 -- 579.6 1400 美国工厂订单 5月 +1.0% +1.0% 美国耐久财(耐用品)订单 5月修正值 -- +3.6% 扣除运输的耐久财订单 -- +0.7% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.5% 扣除飞机的非国防资本财 -- +1.1% 1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 49.0 7月2日-5日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 +0.4% +0.4% 房价指数三个月均值(较上年同期) +3.6% +2.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 7月1日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 6月 49.4 -- 0000 韩国出口(较上年同期) 6月 -0.9% -2.1% 进口(较上年同期) -1.8% -1.2% 贸易收支(亿美元) 顺差55 -- 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 6月 持平 -- 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 6月 51.9 51.8 0743 意大利Markit/ADADI制造业PMI 6月 49.1 47.8 0748 法国Markit制造业PMI 6月 48.4 48.3 0753 德国Markit制造业PMI 6月 48.6 48.7 0758 欧元区Markit制造业PMI 6月 48.8 48.7 0800 意大利失业率 5月 12.2% 12.1% 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 52.5 51.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 增加7 -- 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加3 增加7.3 英国抵押贷款批准件数(千件) 58,242 55,050 英国M4货供额(较前月) -0.1% -- 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 6月 +1.6% +1.6% 期) 0900 欧元区失业率 5月 12.1% 12.3% 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月终值 51.9 -- 1400 美国建筑支出 5月 +0.5% +0.7% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 50.9 50.5 美国ISM投入物价分项指数 52.5 51.3 美国ISM制造业就业分项指数 48.7 51.0 美国ISM制造业新订单分项指数 51.9 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 石冠兰/田建华；审校 白云)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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