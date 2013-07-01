全球金市：金价在上周震荡走势后小升，投资人关注重要数据

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦表示，9月可能是美联储考虑缩减资产购买的适当时点，他并强调必须考量经济的长远发展，而不要被最新经济数据所蒙蔽。
周一稍后中国将公布官方制造业PMI，周五则有美国非农就业数据。美国经济复苏力道是决定美联储何时缩减刺激规模的关键。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，对冲和货币基金经理人上周将黄金期货和期权的多头押注降至六年最低水准，因金价降至三年低位。
根据美国铸币局网站周五公布的数据，6月鹰洋(American Eagle)金币销售降至5.7万吨，创下去年8月以来新低，因来自散户及收藏家的实货需求下滑。
金价震荡走跌，跌破每盎司1,200美元，此前数次急速拉回促使紧张的投资者买进看跌期权，为进一步的下跌走势进行对冲。
中国黄金集团 周五表示，中国上半年的黄金消费量约为800吨，今年料超过1,000吨。(完)
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路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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