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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 09:23 BJT

全球金市：金价在上周震荡走势后小升，投资人关注重要数据

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦表示，9月可能是美联储考虑缩减资产购买的适当时点，他并强调必须考量经济的长远发展，而不要被最新经济数据所蒙蔽。

周一稍后中国将公布官方制造业PMI，周五则有美国非农就业数据。美国经济复苏力道是决定美联储何时缩减刺激规模的关键。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，对冲和货币基金经理人上周将黄金期货和期权的多头押注降至六年最低水准，因金价降至三年低位。

根据美国铸币局网站周五公布的数据，6月鹰洋(American Eagle)金币销售降至5.7万吨，创下去年8月以来新低，因来自散户及收藏家的实货需求下滑。

金价震荡走跌，跌破每盎司1,200美元，此前数次急速拉回促使紧张的投资者买进看跌期权，为进一步的下跌走势进行对冲。

中国黄金集团 周五表示，中国上半年的黄金消费量约为800吨，今年料超过1,000吨。(完)

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