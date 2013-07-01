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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 09:24 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月1日

**上海证券报**

--国务院发展研究中心副主任刘世锦表示，去年底中国经济回升仅是短周期的，未来两三年中国经济将进入转换期，转换期潜在增长率将在7%-8%，预计2015年将进入中速增长时代，此后新的平衡点很可能在6%和7%之间。

**第一财经日报**

--中国人民银行行长周小川称，央行对流动性的把握，市场基本正确理解了，此次货币市场利率的波动，积极意义在于提示银行，需要对自己资产业务调整，自6月中旬起，银行资产扩张态势已适当回调。

--监管层人士消息，央行将在不久后公布获得支付业务许可证的外资公司，最快会在7月内，但有望拔得头筹的应该不是近期备受关注的ebay 。

--随着中央编制办公室印发通知，明确证监会负责私募股权基金的监督管理，发改委和证监会之间就私募基金的监管权之争落下帷幕。记者获悉，证监会很快将成立私募基金监管处，同时出台与公募基金管理办法相对应的私募基金管理办法。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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