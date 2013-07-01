《中国报摘》--其他报纸重要消息7月1日

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
**上海证券报**
--国务院发展研究中心副主任刘世锦表示，去年底中国经济回升仅是短周期的，未来两三年中国经济将进入转换期，转换期潜在增长率将在7%-8%，预计2015年将进入中速增长时代，此后新的平衡点很可能在6%和7%之间。
**第一财经日报**
--中国人民银行行长周小川称，央行对流动性的把握，市场基本正确理解了，此次货币市场利率的波动，积极意义在于提示银行，需要对自己资产业务调整，自6月中旬起，银行资产扩张态势已适当回调。
--监管层人士消息，央行将在不久后公布获得支付业务许可证的外资公司，最快会在7月内，但有望拔得头筹的应该不是近期备受关注的ebay 。
--随着中央编制办公室印发通知，明确证监会负责私募股权基金的监督管理，发改委和证监会之间就私募基金的监管权之争落下帷幕。记者获悉，证监会很快将成立私募基金监管处，同时出台与公募基金管理办法相对应的私募基金管理办法。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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