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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 09:36 BJT

中国信用债评级:大公撤销10赤峰城投债信用等级，因未收到评级所需文件

* 发行主体: 赤峰市城市基础设施投资开发有限公司

* 发行量及品种: 12亿元人民币七年期固息企业债（10赤城投债）

* 评级公司: 大公国际资信评估有限公司

* 评级调整情况：撤销10赤城投债信用等级

路透上海7月1日 - 中国大公国际资信评估有限公司日前发布报告，撤销内蒙古赤峰市城市基础设施投资开发有限公司2010年发行的企业债 信用等级，因赤峰城投未向大公提供跟踪评级所需资料。

大公资信表示，通过与赤峰城投反复沟通，截至上周五(6月28日)，赤峰城投未向大公提供跟踪评级所需资料，因此在10赤城投债存续期内，大公无法根据现有资料客观地评价赤峰城投的信用状况，决定撤销10赤城投债信用等级。

赤峰城投于2010年5月发行了上述债券，总额12亿元，债券期限七年，票面利率6.18%。大公当时对赤峰城投的主体信用评级为AA，债项信用等级评定为AA+。

除大公资信外，鹏元资信亦对赤峰城投及其发行的债券进行评级，在2012年6月的跟踪评级中，鹏元维持了10赤城投债AA+的评级。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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