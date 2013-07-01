中国信用债评级:大公撤销10赤峰城投债信用等级，因未收到评级所需文件

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
* 发行主体: 赤峰市城市基础设施投资开发有限公司
* 发行量及品种: 12亿元人民币七年期固息企业债（10赤城投债）
* 评级公司: 大公国际资信评估有限公司
* 评级调整情况：撤销10赤城投债信用等级
路透上海7月1日 - 中国大公国际资信评估有限公司日前发布报告，撤销内蒙古赤峰市城市基础设施投资开发有限公司2010年发行的企业债 信用等级，因赤峰城投未向大公提供跟踪评级所需资料。
大公资信表示，通过与赤峰城投反复沟通，截至上周五(6月28日)，赤峰城投未向大公提供跟踪评级所需资料，因此在10赤城投债存续期内，大公无法根据现有资料客观地评价赤峰城投的信用状况，决定撤销10赤城投债信用等级。
赤峰城投于2010年5月发行了上述债券，总额12亿元，债券期限七年，票面利率6.18%。大公当时对赤峰城投的主体信用评级为AA，债项信用等级评定为AA+。
除大公资信外，鹏元资信亦对赤峰城投及其发行的债券进行评级，在2012年6月的跟踪评级中，鹏元维持了10赤城投债AA+的评级。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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