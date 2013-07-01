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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 09:31 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小幅走高，因中国官方制造业PMI略好于预期

0114GMT

* 中国6月官方制造业PMI为50.1，略优于预期的50.0，但较5月的50.8下滑

* 数据公布后澳元走强，由公布前的0.9136/37涨至0.9161/62

* 汇丰制造业PMI终值将于0145GMT公布，该数据将受到密切关注

* 6月21日所及低点0.9182为短期阻力位，然后为6月25日低点0.9197

(完)

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