中国能源：中国可望向康菲石油国际收购哈萨克斯坦油田权益--消息

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透阿拉木图/莫斯科6月28日 - 三名知情消息人士周五表示，中国可望收购康菲石油国际(ConocoPhillips) 在哈萨克斯坦卡沙干(Kashagan)油田的权益，卡沙干油田是过去数十年来发现的最大油田之一。
这项收购将凸显出哈萨克斯坦与中国日益增强的战略合作关系，哈萨克斯坦向中国输出更多原油，减少对欧洲的出口。
将卡沙干油田权益卖给中国企业，将确保这块油田的一部分产油将输往中国。卡沙干油田位于里海附近，储量为120亿桶。
一名消息人士指出，中方可能由中石油 出面，将以53-54亿美元左右买下North Caspian Operation Company(NCOC)的权益，但最终价格尚未确定。另外两位消息人士并未提供价格细节。
无法取得中石油置评。
这项权益出售案可能涉及三方，结构复杂，哈萨克国营石油公司Kazmunaigas从康菲手上取得油田营运商的8.4%权益，可能由中方提供贷款支持。
两位消息人士指出，这笔权益之后有可能整批或部分转售给一家中国石油公司。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 白云)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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