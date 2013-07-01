叙利亚政府军炮击并轰炸霍姆斯市区

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼6月30日 - 活动人士称，叙利亚政府军周日对霍姆斯市的逊尼派穆斯林反对派进行了炮击和空中打击，这是政府军连续第二天在叙利亚中部地区开展攻势。
活动人士表示，防守霍姆斯老城和五个邻近逊尼区的反对派周六大体击退了政府军的地面进攻，但周日又在霍姆斯市内发生冲突，并有人丧生。
反对派“霍姆斯危机组织”成员Mohammad Mroueh指出，过去24小时里，至少有25名忠于总统阿萨德的士兵丧生，其中包括四名真主党战士。独立媒体通常无法在叙利亚自由地进行报导，因此该消息难以获得证实。
叙利亚全国联盟发布声明称，因政府军在霍姆斯的行动未能取得任何重大成果，反对派担心政府军将在该市使用化学武器。
政府军此前在霍姆斯省的村庄和叙利亚与黎巴嫩边境附近的城镇取得稳定军事战果。
反对派消息人士和外交官称，政府军加强了对霍姆斯的包围，并占领了一条主要道路，该道路通往真主党在黎巴嫩的根据地以及阿拉维派教徒控制地区的军营。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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