《台湾新债预测》台电10年公司债利率料1.680-1.715%，因台湾中油同年券标高

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透台北7月1日 - 路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电于周二(2日)标售的10年期公司债，得标利率将落在1.680-1.715%附近，5月底该年期券并未标出。
基于近期公司债发行不理想，同样被视为〞类公债〞的台湾中油 10年期公司债得标利率高于预期，再加上台电评等展望由〞稳定〞被调为〞负向〞，受调查的承销商普遍对台电10年期公司债保守以对。惟公司这次再将发行金额调降至20亿台币，因此或有机会顺利发行。
据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，10年期得标利率约在1.680-1.715%附近；七年期得标利率在1.480-1.525%；五年期得标利率在1.325-1.355%。
台湾中油上周五公布公司债标售结果，10年期无担保公司债以1.680%定价，高于市场预估的1.600-1.640%。
中华信评公司日前出具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。
台电在5月29日曾标售公司债，当时10年期未能标出、七年期债券以1.45%定价、五年期债券则以1.30%定价。五、七年券各发行80亿与48亿台币，总共发行128亿台币。
台电将于明日中午标售115亿台币无担保公司债，期限为五、七年及10年，其中五年期预计发行60亿台币、七年期发行35亿台币、10年期发行20亿台币，增额不超过原订金额的比例分别为60%、50%及50%，减额以不超过原订金额30%为原则。(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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