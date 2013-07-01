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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 09:52 BJT

《台湾新债预测》台电10年公司债利率料1.680-1.715%，因台湾中油同年券标高

路透台北7月1日 - 路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电于周二(2日)标售的10年期公司债，得标利率将落在1.680-1.715%附近，5月底该年期券并未标出。

基于近期公司债发行不理想，同样被视为〞类公债〞的台湾中油 10年期公司债得标利率高于预期，再加上台电评等展望由〞稳定〞被调为〞负向〞，受调查的承销商普遍对台电10年期公司债保守以对。惟公司这次再将发行金额调降至20亿台币，因此或有机会顺利发行。

据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，10年期得标利率约在1.680-1.715%附近；七年期得标利率在1.480-1.525%；五年期得标利率在1.325-1.355%。

台湾中油上周五公布公司债标售结果，10年期无担保公司债以1.680%定价，高于市场预估的1.600-1.640%。

中华信评公司日前出具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。

台电在5月29日曾标售公司债，当时10年期未能标出、七年期债券以1.45%定价、五年期债券则以1.30%定价。五、七年券各发行80亿与48亿台币，总共发行128亿台币。

台电将于明日中午标售115亿台币无担保公司债，期限为五、七年及10年，其中五年期预计发行60亿台币、七年期发行35亿台币、10年期发行20亿台币，增额不超过原订金额的比例分别为60%、50%及50%，减额以不超过原订金额30%为原则。(完)

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