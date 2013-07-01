中国货币市场：隔夜资金供给充裕回购利率续降，缴准期前谨慎心态未消

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透上海7月1日 - 中国银行间市场周一主要回购利率 续降，幅度约30-70个基点(bp)。目前隔夜资金供给充足，而七天等可跨越周五准备金例行补缴日的供给相对较少，显示机构对本周后半段资金面谨慎心态未消。
交易员并称，近来央行和一些大型银行均表态中国流动性并不短缺，而且连日来回购利率的下行，亦令“钱荒”说法不攻自破。不过主要资金价格能否恢复到今年前五个月的较低区间，还无法确定。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。下月5日，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。
华北一银行交易员称，早盘隔夜资金供给充裕。相对而言，七天期“需求量大，供给也有，但不是很多，对5号(补缴准备金)还是比较忌惮。”
上周央行出面稳定市场资金恐慌情绪，随后工行 和建行 等也相继表示将发挥稳定市场作用。建行主管金融市场业务的副行长赵欢并预计，随着心态平息，货币市场利率正逐步回稳，至7月中旬应能完全恢复正常。
央行行长周小川的最新表态是，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 4.4715 4.9581 -48.66
七天 5.4474 6.1622 -71.48
14天 6.0605 6.3599 -29.94 上海证交所质押式回购利率
一天 5.4250 1.5150 +391.00
七天 5.5350 4.2750 +126.00
14天 5.0050 4.3000 +70.50 回购定盘利率
隔夜 4.4700 5.0500 -58.00
七天 5.6000 6.1900 -59.00
14天 6.0700 6.3500 -28.00 Shibor
隔夜 4.4560 4.9410 -48.50
七天 5.4230 6.1630 -74.00
三个月 5.2950 5.4390 -14.40 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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