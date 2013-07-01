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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 09:45 BJT

台湾股市：早盘下跌，通信网路类股拖累大盘

路透台北7月1日 - 台湾股市周一早盘跌约1%，通信网路类指数 下滑3.3%拖累大盘。

至0122GMT，台股加权指数 跌幅扩大至88.06点报7,974.15点，开盘时下跌50.26点。

该指数上交易日收高2.3%，第二季以约2%的涨幅作收。

电子类指数 跌1%，金融保险类指数 亦下滑0.7%。(完)
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