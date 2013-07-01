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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 09:52 BJT

中国社会：新疆鄯善严重暴力恐怖袭击案告破，该事件共造成24人死亡--人民日报

路透北京7月1日 - 人民日报周一报导援引新疆警方消息称，新疆鄯善县严重暴力恐怖袭击案于6月30日（周日）告破，该事件共造成24人死亡，其中维吾尔族16人、汉族8人，2名女性。

报导称，现已查明，今年2月以来，艾合买提尼牙孜·斯迪克纠集多人进行宗教极端活动，收听煽动暴恐活动的音频资料，形成了17人的暴力恐怖活动团伙。6月中旬以来，该团伙筹措资金，购买刀具、汽油等作案工具，多次踩点。6月25日，公安机关根据线索抓获该团伙成员1人。

报导续称，艾某因害怕罪行败露，26日晨，伙同15名暴徒，先后袭击鄯善县鲁克沁镇派出所、巡警中队、镇政府、建筑工地、个体商店和美容美发厅，烧毁车辆，持刀疯狂砍杀公安民警和无辜群众。

人民日报称，在处置过程中，当场击毙暴徒11人，击伤并抓获4人，缴获刀具、汽油桶等作案工具若干。经群众举报，最后一名逃犯伊布拉音·艾力于30日被抓获。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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