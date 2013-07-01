中国社会：新疆鄯善严重暴力恐怖袭击案告破，该事件共造成24人死亡--人民日报

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透北京7月1日 - 人民日报周一报导援引新疆警方消息称，新疆鄯善县严重暴力恐怖袭击案于6月30日（周日）告破，该事件共造成24人死亡，其中维吾尔族16人、汉族8人，2名女性。
报导称，现已查明，今年2月以来，艾合买提尼牙孜·斯迪克纠集多人进行宗教极端活动，收听煽动暴恐活动的音频资料，形成了17人的暴力恐怖活动团伙。6月中旬以来，该团伙筹措资金，购买刀具、汽油等作案工具，多次踩点。6月25日，公安机关根据线索抓获该团伙成员1人。
报导续称，艾某因害怕罪行败露，26日晨，伙同15名暴徒，先后袭击鄯善县鲁克沁镇派出所、巡警中队、镇政府、建筑工地、个体商店和美容美发厅，烧毁车辆，持刀疯狂砍杀公安民警和无辜群众。
人民日报称，在处置过程中，当场击毙暴徒11人，击伤并抓获4人，缴获刀具、汽油桶等作案工具若干。经群众举报，最后一名逃犯伊布拉音·艾力于30日被抓获。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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