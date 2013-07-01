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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 10:15 BJT

金属期货：伦敦期铜依然逼近三年低点，投资者担忧需求前景

上海期交所主力10月期铜合约 攀升0.60%，报每吨48,680元人民币(7,900美元)。

中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)回落至50.1，略高于路透调查预估中值50；上月官方数据为50.8 。该数据强化了第二季经济成长疲弱的忧虑。

周五公布的调查显示，美国6月底消费者信心指数改善，接近5月创下的近六年高位，因高收入家庭的信心升至六年最强劲水平。

美国最高法院近期作出的一项判决对力拓 有利，这桩将近13年之久的美国诉讼被撤销。该诉讼控告力拓在南太平洋布干维尔岛有侵犯人权的行为。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，对冲基金和资金管理人持有的COMEX期铜空头仓位增加3,581口至32,599口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/郑茵 审校 沈以文/王兴亚)
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