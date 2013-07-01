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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 10:03 BJT

台湾债市：五年公债殖利率盘初偏上，随美债微弹但成交清淡

路透台北7月1日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周一盘初随上周五美债殖利率走高而小幅弹升。不过市场因周五美国将公布非农就业数据而观望，成交量明显萎缩，早盘交投清淡。交易员料五年券今日将在0.99-1.02%区间波动。

交易商表示，在非农数据出炉前，市场交投将料偏向区间。但交易员认为五年券殖利率走高，仍将有买盘承接。一来是一早中国公布的官方制造业PMI较上月走低 ，交易员认为全球经济前景仍有疑虑；二是市场仍有补券需求，部分交易商认为五年券在1.03-1.05%间有机会吸引买盘进驻。

〞Fed(美联储)的官员都出来灭火、信心喊话，只要美债稳定下来，五年券利率走高会有买点。〞一银行交易员称。

交易员观察市场最新动态：

* 市场观察气氛浓，且周一成交量一向偏低

* 周五非农就业数据公布前，市场波动料不会太大

* 市场补券需求仍在

* 五年券在0.99%附近卖压待消化，暂为利率下行阻力区

* 上方1.03%附近多方或有意愿建置部位

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2在0.99-1.02%

本地时间9:56最新报价：

* 102/2殖利率弹1.1基点，报1.0155%。

以下为最新相关报导链接：

* 美国债市：指标公债价格下滑，结束走势震荡的第二季

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