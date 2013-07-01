台湾债市：五年公债殖利率盘初偏上，随美债微弹但成交清淡

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透台北7月1日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周一盘初随上周五美债殖利率走高而小幅弹升。不过市场因周五美国将公布非农就业数据而观望，成交量明显萎缩，早盘交投清淡。交易员料五年券今日将在0.99-1.02%区间波动。
交易商表示，在非农数据出炉前，市场交投将料偏向区间。但交易员认为五年券殖利率走高，仍将有买盘承接。一来是一早中国公布的官方制造业PMI较上月走低 ，交易员认为全球经济前景仍有疑虑；二是市场仍有补券需求，部分交易商认为五年券在1.03-1.05%间有机会吸引买盘进驻。
〞Fed(美联储)的官员都出来灭火、信心喊话，只要美债稳定下来，五年券利率走高会有买点。〞一银行交易员称。
交易员观察市场最新动态：
* 市场观察气氛浓，且周一成交量一向偏低
* 周五非农就业数据公布前，市场波动料不会太大
* 市场补券需求仍在
* 五年券在0.99%附近卖压待消化，暂为利率下行阻力区
* 上方1.03%附近多方或有意愿建置部位
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2在0.99-1.02%
本地时间9:56最新报价：
* 102/2殖利率弹1.1基点，报1.0155%。
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* 美国评等：惠誉确认美国AAA评等，展望仍为负面 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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