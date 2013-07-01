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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 10:26 BJT

台湾汇市：台币盘初随韩元连五日上涨，惟两岸6月PMI数据不佳令市场审慎

路透台北7月1日 - 台币兑美元 周一盘初趋升。受韩元盘初升破1,140价位的带动，惟汇丰公布两岸6月PMI数据都不佳，再加上台股处于8,000点关卡保卫战，令台币仅能在30元大关之上整理，随时有可能贬破30元价位。

交易员认为，今日盘中观察重点在于股市，若加权股价指数 没站稳8,000点关卡，台币欲维持强势不易。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.96-29.99；上日在29.96-30.05，央行上日作价收于30.120。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点转为溢价，报价为0.005/0.015，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在29.988/30.004左右，上日收在29.940。

本地时间10:19时，台币兑美元升值1.26角报29.994。

交易员观察市场最新动态：

* 留意外资流向，上周末外资转小幅汇入

* 盘中大盘加权股价指数 跌幅是否进一步扩大

* 韩元 升值趋势似已近强弩之末，观察台币与韩元的连动

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.95-30.05

最新相关报导链接：

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* 日本经济：4-6月大型制造业景气判断指数转为正值--央行短观 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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