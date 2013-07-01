台湾汇市：台币盘初随韩元连五日上涨，惟两岸6月PMI数据不佳令市场审慎

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透台北7月1日 - 台币兑美元 周一盘初趋升。受韩元盘初升破1,140价位的带动，惟汇丰公布两岸6月PMI数据都不佳，再加上台股处于8,000点关卡保卫战，令台币仅能在30元大关之上整理，随时有可能贬破30元价位。
交易员认为，今日盘中观察重点在于股市，若加权股价指数 没站稳8,000点关卡，台币欲维持强势不易。
不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.96-29.99；上日在29.96-30.05，央行上日作价收于30.120。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点转为溢价，报价为0.005/0.015，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在29.988/30.004左右，上日收在29.940。
本地时间10:19时，台币兑美元升值1.26角报29.994。
交易员观察市场最新动态：
* 留意外资流向，上周末外资转小幅汇入
* 盘中大盘加权股价指数 跌幅是否进一步扩大
* 韩元 升值趋势似已近强弩之末，观察台币与韩元的连动
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.95-30.05
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路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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