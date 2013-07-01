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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 10:26 BJT

韩国股市：大盘受美国刺激措施退场疑虑打压走跌，Celltrion涨停

路透首尔7月1日 - 韩国股市经上周五创一周收盘高位后，周一走跌，投资人态度审慎，因美国货币刺激措施退场疑虑挥之不去，上周五美国股市收低。

0114GMT，综合股价指数 下跌0.3%，报1,857.32点，开盘时下跌0.63%，中止连续三个交易日涨势。

“大盘上周出现短暂技术性反弹后，目前暂作歇息，”未来资产证券市场分析师Lee Jae-hoon指出。

Lee表示，韩股指数在1,780点有强劲支撑，韩股在这个水准的市净率(股价净值比,市账率)约为1倍。

本周美国及中国将公布的一连串数据将受到密切注意，因投资人试图评估全球经济情况。

周一公布的数据显示韩国6月对三个主要市场的出口较上年同期上扬，协助股市收复开盘的半数跌幅。

Celltrion 跳涨15%亮灯涨停，因此前欧洲当局批准公司销售著名关节炎药品Remicade的仿制药。(完)
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