韩国股市：大盘受美国刺激措施退场疑虑打压走跌，Celltrion涨停

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透首尔7月1日 - 韩国股市经上周五创一周收盘高位后，周一走跌，投资人态度审慎，因美国货币刺激措施退场疑虑挥之不去，上周五美国股市收低。
0114GMT，综合股价指数 下跌0.3%，报1,857.32点，开盘时下跌0.63%，中止连续三个交易日涨势。
“大盘上周出现短暂技术性反弹后，目前暂作歇息，”未来资产证券市场分析师Lee Jae-hoon指出。
Lee表示，韩股指数在1,780点有强劲支撑，韩股在这个水准的市净率(股价净值比,市账率)约为1倍。
本周美国及中国将公布的一连串数据将受到密切注意，因投资人试图评估全球经济情况。
周一公布的数据显示韩国6月对三个主要市场的出口较上年同期上扬，协助股市收复开盘的半数跌幅。
Celltrion 跳涨15%亮灯涨停，因此前欧洲当局批准公司销售著名关节炎药品Remicade的仿制药。(完)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选