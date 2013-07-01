中国公开市场: 7月到期央票和正回购到期合计2,910亿元

路透北京7月1日 - 据路透统计显示，2013年7月中国央行公开市场央票和正回购合计到 期2,910亿元人民币，其中央票2,670亿元，正回购240亿元。 6月资金面的紧张状况令各方印象深刻，公开市场单月净投放3,050亿元给予了一定地扶 助。央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对 流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体 稳定。 7月公开市场到期量不及6月的3,510亿元。7月市场流动性虽然少了半年末时点的冲击， 但由此带来的存款准备金清算的变化不可小觑，另外还需注意财税缴款、资本流入或减少等 扰动因素。 以下为2013年7月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币): 时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量 ---------------------------------------------------------------- 7/1-7/5 220 240 -- 460 7/6-7/12 -- -- -- 0 7/13-7/19 1,600 -- -- 1,600 7/20-7/26 -- -- -- 0 7/27-7/31 850 -- -- 850 ---------------------------------------------------------------- 合计 2,670 240 -- 2,910 注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周 五。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.因五一假期，4月30日到期的300亿元正回购到期资金计入5/1-5/3当周。(完) (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)