中国公开市场: 7月到期央票和正回购到期合计2,910亿元

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透北京7月1日 - 据路透统计显示，2013年7月中国央行公开市场央票和正回购合计到 期2,910亿元人民币，其中央票2,670亿元，正回购240亿元。 6月资金面的紧张状况令各方印象深刻，公开市场单月净投放3,050亿元给予了一定地扶 助。央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对 流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体 稳定。 7月公开市场到期量不及6月的3,510亿元。7月市场流动性虽然少了半年末时点的冲击， 但由此带来的存款准备金清算的变化不可小觑，另外还需注意财税缴款、资本流入或减少等 扰动因素。 以下为2013年7月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币): 时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量 ---------------------------------------------------------------- 7/1-7/5 220 240 -- 460 7/6-7/12 -- -- -- 0 7/13-7/19 1,600 -- -- 1,600 7/20-7/26 -- -- -- 0 7/27-7/31 850 -- -- 850 ---------------------------------------------------------------- 合计 2,670 240 -- 2,910 注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周 五。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.因五一假期，4月30日到期的300亿元正回购到期资金计入5/1-5/3当周。(完) (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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