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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 10:49 BJT

中国公开市场: 7月到期央票和正回购到期合计2,910亿元

路透北京7月1日 - 据路透统计显示，2013年7月中国央行公开市场央票和正回购合计到
期2,910亿元人民币，其中央票2,670亿元，正回购240亿元。
    
    6月资金面的紧张状况令各方印象深刻，公开市场单月净投放3,050亿元给予了一定地扶
助。央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对
流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体
稳定。 
    
    7月公开市场到期量不及6月的3,510亿元。7月市场流动性虽然少了半年末时点的冲击，
但由此带来的存款准备金清算的变化不可小觑，另外还需注意财税缴款、资本流入或减少等
扰动因素。

    以下为2013年7月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

    时间        央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量
  ----------------------------------------------------------------
  7/1-7/5         220          240           --          460
  7/6-7/12         --           --           --            0
  7/13-7/19     1,600           --           --        1,600
  7/20-7/26        --           --           --            0
  7/27-7/31       850           --           --          850  
  ----------------------------------------------------------------
      合计      2,670           240           --        2,910

  注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周
五。
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.因五一假期，4月30日到期的300亿元正回购到期资金计入5/1-5/3当周。(完) 

 (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)
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