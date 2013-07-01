日本经济：2012年地价跌幅为五年来最小--政府

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透东京7月1日 - 截至今年1月的一年间，日本土地均价下跌了1.8%，但降幅为五年最小，强化认为日本土地市场在稳步复苏的观点。
日本国税厅的调查显示，2011年土地均价下跌了2.8%，2010年为下跌3.1%。
首相安倍晋三推出大规模政策措施，包括日本央行的货币宽松政策和政府巨额财政支出，已起到扶助企业和消费者信心的作用，提升了对经济前景的期望。
日本的房屋需求预计在明年4月按计划上调销售税之前升温，随着经济前景改善，地价很可能继续上涨。
日本有两个县的平均地价去年于五年来首次上涨，其他县则是地价跌速放缓。
东北部宫城县的平均地价上涨了1.7%，受2011年3月地震海啸过后的重建努力支撑。
而位于中部的爱知县的平均地价小涨了0.1%，因写字楼和住宅地产需求走强。
东京以及周边县城的地价降幅去年缩小至0.6%，之前一年为下跌1.5%。
日本去年地价最贵的地段在东京银座购物区，每平方米价格高达2,152万日圆(21.82万美元)，但相比1990年代初地产泡沫时期的3,650万日圆，仍低41%。(完) (编译 白云; 审校 石冠兰)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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