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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 10:50 BJT

《汇市简讯》美元指数趋势向上，目标上看83.55

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* 日本央行短观调查/中国官方采购经理人指数(PMI)和汇丰中国PMI终值并未推高市场的波动性

* 美元指数趋势向上--目标上看5-6月跌势的76.4%回档位83.55

* 动量指标显示矛盾结果--移动均线趋势向上

* 波林格区间开始扩大，为一转折讯号

* 纽约82.75/83.34区间为初步支撑位/阻力位--倾向于走高

* 相关技术图表请点选(link.reuters.com/nan39t)

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(编译 郑茵 审校 张明钧)
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