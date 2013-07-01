中国期货：“中国版”铁矿石期货合约细节披露，实物交割是亮点

路透北京7月1日 - 中国大连商品交易所日前首次披露了即将推出的“中国版”铁矿石期货合约细节。该合约以含铁量62%的进口铁矿石粗粉作为交易标的，将在全球率先采用实物交割模式。

大商所6月27日在“中国钢铁工业协会铁矿石期货培训班”上披露的合约显示，铁矿石期货全年将逐月设置12个合约月份，将合约规模设置为100吨/手，交割单位设置为1万吨。

大商所在新闻稿中称，其设计的“中国版”铁矿石期货为国际大宗商品普遍采用的实物交割模式。因作为全球第一大铁矿石进口国，中国有着庞大的现货市场和优越的实物交割条件。而目前国际市场上己推出的铁矿石期货合约，无一例外均为铁矿石指数期货品种。

大商所表示，从服务产业的角度出发，将选取中国消费、贸易中价格代表性强、避险需求大的、含铁量62%的进口粗粉作为交易标的。同时允许使用中可以替代粗粉的精粉替代交割，通过设置铁、硅、铝、硫、磷等升贴水指标，使铁含量60%以上的矿石进入交割。

大商所铁矿石期货已通过中国证监会的立项审批，近期交易所已向证监会递交了品种上市申请，目前正处征求部委意见阶段。

自从2008年德意志银行推出全球首个铁矿石掉期合约后，国际市场铁矿石衍生品的竞争不断升温。今年4月以来新加坡交易所和美国芝加哥商业交易所先后推出了铁矿石期货，5月洲际交易所(ICE)、伦敦金属交易所相继宣布将推出铁矿石期货，这一趋势倒逼全球铁矿石进口第一大国的中国尽快推出相关品种。

人民日报援引北京工商大学证券与期货研究所所长胡俞越表示，铁矿石期货能为行业提供有效管理风险的工具，利于转移行业风险。钢铁企业可利用期货市场进行与现货买卖相反的操作，对冲现货市场价格风险。期货市场上众多的投资者和庞大的交易量能够有效转移和稀释钢铁行业的风险。