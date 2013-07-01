中国期货：“中国版”铁矿石期货合约细节披露，实物交割是亮点

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透北京7月1日 - 中国大连商品交易所日前首次披露了即将推出的“中国版”铁矿石期货合约细节。该合约以含铁量62%的进口铁矿石粗粉作为交易标的，将在全球率先采用实物交割模式。
大商所6月27日在“中国钢铁工业协会铁矿石期货培训班”上披露的合约显示，铁矿石期货全年将逐月设置12个合约月份，将合约规模设置为100吨/手，交割单位设置为1万吨。
大商所在新闻稿中称，其设计的“中国版”铁矿石期货为国际大宗商品普遍采用的实物交割模式。因作为全球第一大铁矿石进口国，中国有着庞大的现货市场和优越的实物交割条件。而目前国际市场上己推出的铁矿石期货合约，无一例外均为铁矿石指数期货品种。
大商所表示，从服务产业的角度出发，将选取中国消费、贸易中价格代表性强、避险需求大的、含铁量62%的进口粗粉作为交易标的。同时允许使用中可以替代粗粉的精粉替代交割，通过设置铁、硅、铝、硫、磷等升贴水指标，使铁含量60%以上的矿石进入交割。
大商所铁矿石期货已通过中国证监会的立项审批，近期交易所已向证监会递交了品种上市申请，目前正处征求部委意见阶段。
自从2008年德意志银行推出全球首个铁矿石掉期合约后，国际市场铁矿石衍生品的竞争不断升温。今年4月以来新加坡交易所和美国芝加哥商业交易所先后推出了铁矿石期货，5月洲际交易所(ICE)、伦敦金属交易所相继宣布将推出铁矿石期货，这一趋势倒逼全球铁矿石进口第一大国的中国尽快推出相关品种。
人民日报援引北京工商大学证券与期货研究所所长胡俞越表示，铁矿石期货能为行业提供有效管理风险的工具，利于转移行业风险。钢铁企业可利用期货市场进行与现货买卖相反的操作，对冲现货市场价格风险。期货市场上众多的投资者和庞大的交易量能够有效转移和稀释钢铁行业的风险。
大商所工业品事业部总监陈伟5月在接受路透采访时表示，该交易所计划“尽早”推出全球首家以实物进行交割的铁矿石期货合约，希望利用因铁矿石价格波动加剧而产生的对冲工具需求。 (完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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