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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 10:57 BJT

台湾债市：RP利率月初持平，资金情势平稳待提存期底度过

路透台北7月1日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一持平，未因月初因素而变动。市场人士指出，季底因作帐因素而资金挪移的投信和寿险，今日暂时没有出现资金回流的现象，且银行端在周三提存期底前持续微调积数，市场整体资金情势平稳，令利率稳于区间。

市场资金调度人士称，今日未见投信及寿险端大量询券，市场以续作为主，市况平静。不过部分证券商仍酝酿本周提存期底过后，待资金回流再度推高水位，期待再度调降当前利率，不过仍需视市况而定。

〞这礼拜还是会看看有没有下调(利率)的机会。〞一位证券商交易员表示。

市场人士指出，7月份还有企业现金股利发放因素，料将对资金分配造成不均影响。不过今年大额的现金股利发放不多，且主要集中于7月底，主要是台积电 高达777亿台币的现金股利为最大宗，届时仍需留意市场的资金调度。

2013年台湾上市柜公司现金股利发放日程请见 。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，与上日相仿。仍有十分少数见成交0.74%。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投区间亦落在0.60-0.67%的上日区间。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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