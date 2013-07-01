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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 11:32 BJT

《全球市场》亚股走疲，受美联储将缩减刺激计划忧虑及中国PMI数据拖累

汇市方面，美元兑一篮子货币守在一个月高点附近。美元指数 报83.157，离上周五及6月初以来高点83.344不远。

美元兑日圆 一度触及一个月高位99.55，最新报99.31，日内上涨0.2%。

澳元兑美元周一稍早触及近三年低位，但稍后脱离低位，在中国官方公布的PMI略好于预期后，获得一些支撑。

澳元/美元 最新报0.9172，升0.4%。稍早曾跌至0.9110，为2010年9月以来最低水准。

现货金 上涨约0.5%，报每盎司1,239.31美元，仍未远离上周五曾触及的近三年低点1,180.71美元。对于美联储结束刺激举措的疑虑，曾导致黄金出现恐慌性卖压。

美国原油期货 跌0.4%至每桶96.16美元。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
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