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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 11:47 BJT

马来西亚个股：AirAsia执行长称将积极扩充机队，每年至少买10架飞机

路透孟买7月1日 - 廉价航空业者AirAsia 执行长Tony Fernandes表示，将积极扩充机队，打算每年至少买进10架飞机；该公司今年稍晚将投入印度市场低价航空市场。

Fernandes指出，AirAsia希望能够在印度运营上尽可能提供最低票价。

AirAsia为亚洲最大的廉价航空业者，该公司计划在印度推出一家区域航空公司，初步投资额为8亿印度卢比(1,346万美元)，藉以把握印度不断增加的中产阶级国内旅运需求所带来的商机。

印度塔塔集团及投资公司Telestra Tradeplace为此合资事业的合作伙伴。(完)
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