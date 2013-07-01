中国期货：上半年期市成交额接近去年全年四分之三，但6月成交环比下降

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透北京7月1日 - 中国期货业协会最新统计资料表明，2013年上半年国内期市成交额突破128万亿元人民币，已接近去年全年成交额的75%，上半年成交量亦突破10亿手，显示中国期市正吸引更多资金和企业介入其中。不过6月份当月期市的交易规模较上月有所下降。
中期协提供的新闻稿指出，以单边计算，6月全国期货市场成交量和成交额同比分别增长37.91%和44.80%，环比分别下降17.40%和25.43%。1-6月全国期货市场累计成交量为1,003,914,166手，累计成交额为1,283,348.35亿元，同比分别增长103.27%和88.18%。
其中，除了郑商所6月成交额同比下滑近35%，中国四大交易所（上期所、郑商所、大商所和中国金融期货交易所）6月当月的成交量和成交额和去年同月相比全部出现不同幅度增长，但环比均出现下降，持仓量亦出现不同程度下降。
上海中期行业分析师方俊锋指出，这跟6月份商品价格下滑直接相关，一般情况下，商品价格走低，往往伴随着成交量和持仓量的下降。
业内专家指出，大宗商品价格持续下跌是上半年国内期市行情运行的主基调。中国国内橡胶、焦炭、螺纹钢等大宗商品库存连续创出历史新高，这些产业产能过剩及因此导致的高库存是工业品价格持续弱势的主要原因。与宏观经济相关性较高的工业品和股指期货整体疲软，成为市场领跌板块，而农产品由于需求刚性，整体表现则相对稳定。 （完）
参看细节，请点选(here) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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