中国期市：沪铜受技术性买盘提振大涨2%，PMI利空被提前消化

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1310 49,420 2.13 353,646 黄金(au) 1312 252.40 4.04 125,312 螺纹钢 (rb) 1401 3,533 -0.08 943,024 橡胶 (ru) 1401 18,130 1.91 156,210 大商所 豆粕 (m) 1401 3,115 -1.49 1,472,060 豆油 (y) 1401 7,382 0.90 506,616 焦炭 (j) 1401 1,447 0.14 231,748 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,986 0.69 399,274 棉花 (cf) 1401 19,950 -0.27 58,056 中金所 沪深300(if) 1307 2,163.4 0.88 59,268 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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