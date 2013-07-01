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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 15:43 BJT

中国期市：沪铜受技术性买盘提振大涨2%，PMI利空被提前消化

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1310     49,420      2.13      353,646 
         黄金(au)     1312     252.40      4.04      125,312 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,533     -0.08      943,024 
         橡胶 (ru)    1401     18,130      1.91      156,210 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,115     -1.49    1,472,060 
         豆油 (y)     1401      7,382      0.90      506,616 
         焦炭 (j)     1401      1,447      0.14      231,748 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,986      0.69      399,274 
         棉花 (cf)    1401     19,950     -0.27       58,056 
 中金所  沪深300(if)  1307    2,163.4      0.88       59,268 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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