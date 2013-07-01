中国债市动态：现券清淡市况中变动甚微，PMI影响有限机构仍关注资金面

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透上海7月1日 - 中国银行间市场周一早盘现券在清淡市况中变动甚微。最新官方PMI数据虽疲弱，但因市场对此已有所预期，债市受影响有限；机构仍将关注重点放在资金面上，尤其是周五将面临的存款准备金例行调整对流动性的影响。
交易员并指出，近日央行行长及银监会主席在讲话中，均再次传递了维稳资金面的信号，但上周市场对该预期已消化得比较充分，今日现券表现趋于平稳。
“现在主要看资金面，像早上的PMI数据出来，(对市况)基本就没什么影响，”华东一银行交易员称。
他指出，经济基本面较弱已是市场共识，除非数据显示经济有进一步恶化的趋势，才能对债市形成有效推动。
中国6月官方制造业PMI回落至荣枯线附近，各项主要指标均有下滑，与汇丰PMI呈现相似趋势，预示中国经济面临更大的下行压力，二季度经济增长恐难乐观。
中国央行行长周小川表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。
而大公资信关于撤销赤峰城投企业债信用等级的公告，令相关城投类信用债的走势引发关注。
上述交易员谈到，暂时还看不到该消息对市场的冲击，目前来看，该事件或只是一个个案，可能主要是评级机构和发行人之间的沟通问题导致的，“(赤峰城投债)不是还有鹏元给评级嘛，对市场影响没有想像的那么大。”
中国大公国际资信评估有限公司日前发布报告，撤销内蒙古赤峰市城市基础设施投资开发有限公司2010年发行的企业债 信用等级，因赤峰城投未向大公提供跟踪评级所需资料。
剩余期限约9.90年的固息国债130011券最新成交对应收益率 为3.50%，上日尾盘为3.4930%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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