中国债市动态：现券清淡市况中变动甚微，PMI影响有限机构仍关注资金面

路透上海7月1日 - 中国银行间市场周一早盘现券在清淡市况中变动甚微。最新官方PMI数据虽疲弱，但因市场对此已有所预期，债市受影响有限；机构仍将关注重点放在资金面上，尤其是周五将面临的存款准备金例行调整对流动性的影响。

交易员并指出，近日央行行长及银监会主席在讲话中，均再次传递了维稳资金面的信号，但上周市场对该预期已消化得比较充分，今日现券表现趋于平稳。

“现在主要看资金面，像早上的PMI数据出来，(对市况)基本就没什么影响，”华东一银行交易员称。

他指出，经济基本面较弱已是市场共识，除非数据显示经济有进一步恶化的趋势，才能对债市形成有效推动。

中国6月官方制造业PMI回落至荣枯线附近，各项主要指标均有下滑，与汇丰PMI呈现相似趋势，预示中国经济面临更大的下行压力，二季度经济增长恐难乐观。

中国央行行长周小川表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。

而大公资信关于撤销赤峰城投企业债信用等级的公告，令相关城投类信用债的走势引发关注。

上述交易员谈到，暂时还看不到该消息对市场的冲击，目前来看，该事件或只是一个个案，可能主要是评级机构和发行人之间的沟通问题导致的，“(赤峰城投债)不是还有鹏元给评级嘛，对市场影响没有想像的那么大。”

中国大公国际资信评估有限公司日前发布报告，撤销内蒙古赤峰市城市基础设施投资开发有限公司2010年发行的企业债 信用等级，因赤峰城投未向大公提供跟踪评级所需资料。