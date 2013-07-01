东京汇市：美元持坚，市场正反映美联储将缩减刺激计划

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3025 1.3008 +0.13 -1.28 1.3194 美元/日圆 99.33 99.12 +0.21 +14.51 86.74 欧元/日圆 129.40 128.94 +0.36 +13.05 114.46 美元/瑞郎 0.9445 0.9447 -0.02 +3.17 0.9155 英镑/美元 1.5218 1.5210 +0.05 -6.36 1.6251 美元/加元 1.0503 1.0518 -0.14 +5.87 0.9921 澳元/美元 0.9184 0.9136 +0.53 -11.63 1.0393 新西兰元/美元 0.7773 0.7741 +0.41 -6.16 0.8283 澳元/日圆 91.250 90.560 +0.76 +1.24 90.130 新西兰元/日圆 77.210 76.700 +0.66 -45.17 140.820 英镑/日圆 151.16 150.77 +0.26 +7.34 140.82 澳元/新西兰元 1.1815 1.1799 +0.14 -5.78 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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