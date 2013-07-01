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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 12:31 BJT

东京汇市：美元持坚，市场正反映美联储将缩减刺激计划

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3025     1.3008      +0.13      -1.28     1.3194
 美元/日圆                         99.33      99.12      +0.21     +14.51      86.74
 欧元/日圆                        129.40     128.94      +0.36     +13.05     114.46
 美元/瑞郎                        0.9445     0.9447      -0.02      +3.17     0.9155
 英镑/美元                        1.5218     1.5210      +0.05      -6.36     1.6251
 美元/加元                        1.0503     1.0518      -0.14      +5.87     0.9921
 澳元/美元                        0.9184     0.9136      +0.53     -11.63     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7773     0.7741      +0.41      -6.16     0.8283
 澳元/日圆                        91.250     90.560      +0.76      +1.24     90.130
 新西兰元/日圆                    77.210     76.700      +0.66     -45.17    140.820
 英镑/日圆                        151.16     150.77      +0.26      +7.34     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1815     1.1799      +0.14      -5.78     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校)
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