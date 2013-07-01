中国汇市：人民币早盘续涨未理会偏弱PMI，购汇因素消失后结汇力量占上风

* 即期早盘续升，购汇因素消失后结汇力量占上风

* 中间价开低，且6月官方PMI回落至荣枯线附近

* 基本面未发生根本变化，短期即期振荡偏强可能性仍大

路透北京7月1日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅走高。中间价和早间公布的6月官方PMI均偏弱，但交易员反映，上月政策性和季节性购汇因素消失后造成短期内结汇较强，人民币即期后市振荡偏强的可能性仍然较大。

上海一股份行交易员说，感觉之前即使在政策性需求的推动下，购汇力量也没使上什么劲。虽然人民币小幅贬值，但是幅度不大，说明结汇的力量还是不小的，“到了7月，购汇需求减少了，结汇可能又成为主力军。”

她并表示，今早出炉的中国官方PMI数据虽不乐观，但与短期内结汇偏强的市场力量相比，可能直接影响并不是很大。

中国6月官方制造业PMI回落至荣枯线附近，各项主要指标均有下滑，与汇丰PMI呈现相似趋势，预示中国经济面临更大的下行压力，二季度经济增长恐难乐观。

上海另一股份行交易员表示，上月底可能有些银行头寸补多了，从上周五就开始抛了一些，今天开盘就上涨一波，看来是上周遗留下来的美元卖盘，“这一波走完以后就相对平静了，...经过上个月乱糟糟的情况，这个月应该会平静一些。”

北京时间11:59，人民币兑美元即期报6.1303元，上日收报6.1345元。今日人民币兑美元中间价 为6.1806元，上日中间价为6.1796元。

东京汇市美元兑日圆周五在亚洲盘升至两周半高位，但兑欧元走跌。因在月底和季度末最后时刻的仓位调整，帮助欧元走强。

华南某股份行交易员认为，在美国退出QE没有定论之前，境内外套利的逻辑还没有发生根本性扭转。除非中国经济增速大幅下降、美国QE出现停滞，导致美元大幅回流，否则预计三季度内人民币还是保持振荡偏强的走势。

“（即期）升破6.10大家可能还不敢想，但迅速贬值的可能性非常小。”他并认为，从现在的态势来看，汇率进入一个相对稳定、自发形成的价格区间，未来三个月可能都会保持在这样相对均衡的水平。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2484/27，上日尾盘为6.2600。

北京时间11:59，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1350/80元，上一交易日尾盘报6.1470元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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