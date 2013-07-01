中国钢铁：环保部盯上钢企，下一步将逐个核查并“一查到底”--报载

路透北京7月1日 - 中国钢企可能成为中国政府大气污染治理的下一个目标。中国环保部污染排放总量控制司司长刘炳江称，钢铁行业将成为继电力行业后环保部“十二五”期间整治的重点，最近环保部正在酝酿更为严格的整治方案，其中对于环保问责制将更加清晰，从环保事故发生后进行的事后问责转向对整个环保过程进行“问责”。

这意味着下一步是否履行环保要求成为钢铁企业生存的关键。中国经济参考报周一援引刘炳江的话称，环保部下一步一定会一查到底。目前环保部已经将9.7亿吨钢铁企业名单、排放情况全部掌握，总量减排核查核算都是全口径核算，一个企业一个企业算，对于限制和拆除污染防治措施、对关闭或者让污染防治措施不正常运行的行为将从重处罚。

“一些钢企总是说已经达标排放，实际上根本没有。...我们都看到，连日的雾霾，PM2.5值居高不下，解决大气污染问题已经非常迫切。”报导援引刘炳江在周末一钢铁论坛上称。

他并表示，1-5月大气污染最严重的20个城市中，17个城市有钢铁企业，实际上钢铁行业因为缺乏有效监管，对大气的污染非常严重。“举个例子，钢铁企业脱硫环保方面，我们要从企业环保设备采购和技术招标过程进行监管，一旦发现‘豆腐渣’工程，将严重处罚。”

刘炳江并称，最近环保部到四川进行调研，看到当地钢铁企业污染排放等现状触目惊心，浓烟蔽日、气味刺鼻。而钢铁行业高能耗、高排放，对于大气污染影响非常大，很多钢厂脱硫等环保设备“开两天停三天”，在线监测数据失真，篡改相关数据，偷排漏排的企业比比皆是。

实际上，伴随着产能过剩和落后产能淘汰缓慢，钢铁企业污染物排放多年得不到有效控制。据统计，2010年钢铁工业二氧化硫、氮氧化物、烟尘和粉尘的排放量分别占工业排放量的9.5%、6.3%、9.3%和20.7%。

钢铁工业的生产过程是化学、物理的变化过程，对环境污染严重，被列为污染危害最大的三大部门(冶金、化工和轻工)和六大企业(钢铁、炼油、火电、化工、有色金属冶炼和造纸)首位。环境污染有毒成分主要有二氧化硫、一氧化碳、硫化氢、烃、粉尘等。 今年6月6日，环保部部长周生贤主持召开环保部常务会议，审议并原则通过《铁矿采选工业污染物排放标准》、《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等八项污染物排放标准。且全国各地环保部门也纷纷加大整治力度，要求那些违规排放的钢铁、焦化等企业限期治理；如逾期完不成治理或治理后不能达标排放，则将责令其停产治理。