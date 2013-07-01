中国经济：不能简单以国内生产总值增长率来论英雄--国家主席

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透北京7月1日 - 中国国家主席习近平称，要改进选拔干部的考核方法和手段，再也不能简单以国内生产总值（GDP）增长率来论英雄了。
习近平在出席北京召开的中共全国组织工作会议时称，选拔干部，要既看发展又看基础，既看显绩又看潜绩，把民生改善、社会进步、生态效益等指标和实绩作为重要考核内容。
野村证券研究报告指出，在现有以GDP增长为导向的价值评价体系下，地方官员具有强烈投资冲动，而习近平此番论点对于地方政府而言明显是一个重要信号，确认中国政府将愿意容忍经济增速的放缓，以降低风险并提升民众福利。
报告指出，如果这样，今年三季度或者四季度中国经济增速降至7%以下的概率将有三成。
中国经济增长正在经历结构性放缓，外界亦在揣度中国政府的底线。不过相较完成今年GDP增长7.5%的目标，眼下中国无论是江河湖泊、大气、土壤等自然生存环境的日益恶化，以及由此导致的食物、水源、空气等安全问题,都需要决策者更加着眼长远。
（详情参见中国政府网 here ）（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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