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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 13:22 BJT

《中国2013年地方债发行中标明细表》--7月1日

债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率   发行规模(亿元) 投标倍数  
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   一期     6/14      3       3.53%        210          1.45
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   二期     6/14      5       3.66%        212          1.35
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  *三期     6/28      3       3.79%        242          1.59     
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   合计                                    664   
    

  地方政府自行发债:

  债券名称   招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数  
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  暂无
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  注:*代表新增内容.(完)

 (整理 李宏薇； 审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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