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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 14:35 BJT

日本金融：大型银行减持公债，增加在日本央行的存款

路透东京7月1日 - 日本央行周一数据显示，日本大型银行5月减持政府公债至近两年半低点，并选择将富余的现金存入日本央行，而非投资风险资产。

日本央行按照其4月4日发布的激进货币刺激计划，每月将购买70%的新发公债，部分原因是为了推动商业央行将资金抽离公债市场，转投股市等风险更高的资产。

根据日本央行数据，大型银行确实连续第二个月减持日本公债，总计减持15万亿(兆)日圆(1,510亿美元)，5月底余额为92.8万亿日圆，为2011年1月以来最低。

然而，面对着日益羸弱的全球市场，银行也将其股票资产减持1,250亿日圆至9.9万亿日圆，并将外国证券减持6,800亿日圆至26.4万亿日圆。

相比之下，大型银行将在央行的现金存款增加8.2万亿日圆至32.6万亿日圆。这样做是有道理的，因为市场波动时日本央行存款不会受影响，而且央行对超额存款准备金支付0.1%的利息。

自首相安倍晋三去年底推出其标志性的激进政策以来，金融市场一路高歌猛进。在日本央行4月承诺两年内实现货币供应翻番，推出强力刺激措施后，市场进一步得到提振。

但5月底市场的正面人气出现反转。日本央行的大规模购债扰乱了债市，推高公债收益率(殖利率)，加上美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能削减货币刺激的预期，打压全球股市，并引发作为避险资产的日圆反弹。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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