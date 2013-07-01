日本金融：大型银行减持公债，增加在日本央行的存款

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透东京7月1日 - 日本央行周一数据显示，日本大型银行5月减持政府公债至近两年半低点，并选择将富余的现金存入日本央行，而非投资风险资产。
日本央行按照其4月4日发布的激进货币刺激计划，每月将购买70%的新发公债，部分原因是为了推动商业央行将资金抽离公债市场，转投股市等风险更高的资产。
根据日本央行数据，大型银行确实连续第二个月减持日本公债，总计减持15万亿(兆)日圆(1,510亿美元)，5月底余额为92.8万亿日圆，为2011年1月以来最低。
然而，面对着日益羸弱的全球市场，银行也将其股票资产减持1,250亿日圆至9.9万亿日圆，并将外国证券减持6,800亿日圆至26.4万亿日圆。
相比之下，大型银行将在央行的现金存款增加8.2万亿日圆至32.6万亿日圆。这样做是有道理的，因为市场波动时日本央行存款不会受影响，而且央行对超额存款准备金支付0.1%的利息。
自首相安倍晋三去年底推出其标志性的激进政策以来，金融市场一路高歌猛进。在日本央行4月承诺两年内实现货币供应翻番，推出强力刺激措施后，市场进一步得到提振。
但5月底市场的正面人气出现反转。日本央行的大规模购债扰乱了债市，推高公债收益率(殖利率)，加上美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能削减货币刺激的预期，打压全球股市，并引发作为避险资产的日圆反弹。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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