版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 13:33 BJT

标题新闻：俄罗斯6月汇丰制造业PMI升至51.7为四个月来最快扩张速度，产出、内外需和聘雇水准均改善

注：PMI为采购经理人指数英文缩写。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐