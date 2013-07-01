新加坡经济：房地产价格再度攀升，郊区楼市风险最大

路透新加坡7月1日 - 新加坡房价在截至6月的三个月录得连续第五个季度升幅，分析师称如果房地产市场出现调整，那么郊区私人公寓的房主和开发商面临的风险最大。

新加坡金管局周五出台政策，将房主每月房屋支出限制在收入的60%之内，以稳定楼市，并确保购房者不会因升息而遇到难题。

基于市区重建局(Urban Redevelopment Authority/URA)周一公布的初步预估，新加坡核心中央地区的公寓价格自2009年全球金融危机结束以来已升49%。而中央区域之外的房屋价格则升70%。

Maybank Kim Eng地产分析师Wilson Liew称，近几个季度的大多数房地产交易发生在市中心之外地区，核心中央区域的交易则偃旗息鼓。

“我们认为，大众住宅市场是最易受价格下行压力影响的部分，”他称。

新加坡地产开发商股价周一下跌，因市场忧虑政府的新措施会打击公寓需求，0547GMT时，东南亚最大房地产公司嘉德置地 跌1.62%，City Developments Ltd 跌1.5%。(完) (编译 石冠兰 审校 张若琪)