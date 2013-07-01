新加坡经济：房地产价格再度攀升，郊区楼市风险最大

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透新加坡7月1日 - 新加坡房价在截至6月的三个月录得连续第五个季度升幅，分析师称如果房地产市场出现调整，那么郊区私人公寓的房主和开发商面临的风险最大。
新加坡金管局周五出台政策，将房主每月房屋支出限制在收入的60%之内，以稳定楼市，并确保购房者不会因升息而遇到难题。
基于市区重建局(Urban Redevelopment Authority/URA)周一公布的初步预估，新加坡核心中央地区的公寓价格自2009年全球金融危机结束以来已升49%。而中央区域之外的房屋价格则升70%。
Maybank Kim Eng地产分析师Wilson Liew称，近几个季度的大多数房地产交易发生在市中心之外地区，核心中央区域的交易则偃旗息鼓。
“我们认为，大众住宅市场是最易受价格下行压力影响的部分，”他称。
新加坡地产开发商股价周一下跌，因市场忧虑政府的新措施会打击公寓需求，0547GMT时，东南亚最大房地产公司嘉德置地 跌1.62%，City Developments Ltd 跌1.5%。(完) (编译 石冠兰 审校 张若琪)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选