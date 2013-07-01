东京汇市：美元全线持坚，市场预期美联储本季开始撤出刺激计划

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3028 1.3008 +0.15 -1.26 1.3194 美元/日圆 99.44 99.12 +0.32 +14.64 86.74 欧元/日圆 129.60 128.94 +0.51 +13.23 114.46 美元/瑞郎 0.9443 0.9447 -0.04 +3.15 0.9155 英镑/美元 1.5224 1.5210 +0.09 -6.32 1.6251 美元/加元 1.0501 1.0518 -0.16 +5.85 0.9921 澳元/美元 0.9187 0.9136 +0.56 -11.60 1.0393 新西兰元/美元 0.7765 0.7741 +0.31 -6.25 0.8283 澳元/日圆 91.370 90.560 +0.89 +1.38 90.130 新西兰元/日圆 77.230 76.700 +0.69 -45.16 140.820 英镑/日圆 151.44 150.77 +0.44 +7.54 140.82 澳元/新西兰元 1.1824 1.1799 +0.21 -5.71 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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