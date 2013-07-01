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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 14:05 BJT

东京汇市：美元全线持坚，市场预期美联储本季开始撤出刺激计划

纽约      当日     今年来    2012年
                                   最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                           1.3028    1.3008     +0.15     -1.26    1.3194
 美元/日圆                            99.44     99.12     +0.32    +14.64     86.74
 欧元/日圆                           129.60    128.94     +0.51    +13.23    114.46
 美元/瑞郎                           0.9443    0.9447     -0.04     +3.15    0.9155
 英镑/美元                           1.5224    1.5210     +0.09     -6.32    1.6251
 美元/加元                           1.0501    1.0518     -0.16     +5.85    0.9921
 澳元/美元                           0.9187    0.9136     +0.56    -11.60    1.0393
 新西兰元/美元                       0.7765    0.7741     +0.31     -6.25    0.8283
 澳元/日圆                           91.370    90.560     +0.89     +1.38    90.130
 新西兰元/日圆                       77.230    76.700     +0.69    -45.16   140.820
 英镑/日圆                           151.44    150.77     +0.44     +7.54    140.82
 澳元/新西兰元                       1.1824    1.1799     +0.21     -5.71    1.2540
                                                                                   
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
  　　
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