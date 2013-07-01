《交易视点》5号缴准资金面影响料不大,债券收益率曲线趋陡峭--广发银行

路透上海7月1日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报，预期本周资金面开始宽松，5号缴准影响不大，R007会继续回落；公开市场将实现净投放。

债券收益率曲线由平坦向陡峭转变，短端下行幅度更大。Repo IRS曲线有望整体回落，同样是陡峭化。建议交易资金可重点买入中短端债券，尤其是2年以下品种，如短国债，CP等，少量参与长端品种。IRS短端如果快速下行，可以选择支付固定利率。

**R007有望回落至4.0%左右**

上周的债券和IRS收益率，比过山车降得还快，基本是垂直回落，有人欢喜有人忧。走出这种行情的根本原因是机构对未来资金状况的乐观和经济走弱的强烈预期。前者来自央行的各种发文表态，后者来自于PMI等经济数据欠佳。不过债券收益率下行幅度远不如IRS剧烈，尤其是债券收益率曲线非常平坦，说明资金利率较高依然制约利率下行。

上周债券利率明显下行，幅度大约在15-20bp，国债金融债都是如此，之前收益率曲线倒挂的现象得到缓解，但依然很平。买盘发力的阶段在3年国债3.5%，5年3.5%，7年3.55%的位置，再高则是小量成交，整个市场的卖盘惜售情绪很浓，不少机构看到了一线生机。但受制于资金面问题，曲线平坦化，短端利率远没有回到6月中旬的水平，而7年、10年等中长端已经距离不远。

6月份过去了，这是银行间市场历史上最激烈的6月份，是新的历史。未来很难看到这种盛况了。经过这一个月的洗礼，大小机构们的尺度继续扩大，心态更加成熟，总之6月是一次难得的经历。7月份开始，在大家的一片期望中，收益率下行的机会更大。

首先资金方面，宽松将再度来临。R007有望回落至4.0%左右。虽然7月5日有例行缴准，但预期这种明确预期到的时点冲击，反而不会有什么影响。回顾过去季度初的资金利率，并未显示有规律的大幅上升迹象。

债券和IRS利率受益于此，曲线将陡峭化下行。尤其是债券，短端仍有回落空间。长端主要受到基本面预期的压制，预期要落实到宽松政策落地，所以长端很难大幅下行。IRS在本周的走势预计于债券类似，短端将继续下行，而长端下行动力不足。尤其是Shibor IRS，基本已经回到6月初的水平。在资金利率中枢将抬高的大背景下，Shibor IRS长端难以大幅下行。

**利率中枢存分歧，IRS交易预期活跃**

从6月份央行的一系列操作来看，其并不认为资金面的紧张是系统性的，1.5万亿的备付也是够用的。机构放大操作和对流动性紧张预期不足造成恐慌，是这次危机的主要原因。下半年开始，央行将采取稳健的货币政策。如果基础货币投放持续偏低，那么央行将采取逆回购或降准措施，预期逆回购的可能性更大。

降准面临的压力主要来自通胀和资产价格上涨。上半年的通胀平稳，但下半年可能并不乐观。连续阴雨对蔬菜供给影响明显，禽流感、猪肉价格触底反弹都会推高食品价格。央行对通胀的管理一直是谨慎的，所以降准可能性排在逆回购之后。

上周资金面开始宽松，回购利率有所下降，隔夜资金供给充足，说明资金总量是足够的，备付水平也合理。但7天以上资金供不应求，并且价格还是明显高于隔夜水平。可以看出经历过大风大浪后，机构对7月初的资金状况格外小心。其实，越是这种被充分预计到的时点冲击，影响越小。5号资金状况不会有明显变动，资金宽松是大趋势。

上周IRS同样创造了历史，下行与上行同样令人不可思议。期间央行发文对近期的流动性状况做了说明，尤其是提到已经给符合部分宏观审慎要求的机构提供了流动性支持，令市场对流动性紧张的担忧大减，Repo IRS 1y自4.6%降至3.7%，5y自4.0%降至3.65%。

央行的表态犹如一股春风，令市场大为放松，IRS利率开始在低位盘整，短期内难以看到重新上涨的动力。因此本周，IRS在资金利率逐步下降的背景下，将改变现在的倒挂形态，短端比长端下行幅度更大。市场对未来回购利率的中枢存在分歧，预计IRS成交会很活跃。

后面紧接着就是二季度经济数据的公布，预计情况比一季度还要差。预计收益率曲线还要往下走。幅度上我们不太看好。对长端来说，经济运行是否超预期的差，如果没有，那么行情不可期待。

这波资金紧张时，长端国债仅上行不到20bp，这完全是基本面预期压制的结果。现在长端利率基本回到6月初水平，如果没有超预期的刺激，长端利率很难大幅下降。对短端来说，资金利率很难回到之前宽松的水平，这会明显制约短债收益率，所以，最根本的因素还是资金面，是融资利率的中枢定在多少。（完）