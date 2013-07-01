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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 14:16 BJT

《汇市简讯》欧元/美元仍吸引买盘，上方有停止单与卖单

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* 欧元/美元仍吸引买盘，1.3030上方的交易商停止单被触发

* 盘中高点在1.3033，1.3050上方有更多停止单以及卖单

* 卖单一路高挂至1.3100，从1.3000直到1.2950存在买单

* 据传在1.2970-80有主权账户，在1.2960有意大利企业账户

* 1.2990下方，1.2975和1.2950有停止单

* 亚洲时段在1.3004-33的窄幅区间波动

(完)

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