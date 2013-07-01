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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 14:23 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日圆下跌，日本股市上涨

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* 美元兑日圆涨0.40%，欧元兑日圆涨0.49%，澳元兑美元涨0.58%，欧元兑美元涨0.12%

* 亚洲股市多数下跌，但日经指数涨1.28%，受到日本央行短观调查报告的扶助

* 欧元区6月Markit制造业PMI、英国6月Markit/CIPS制造业PMI、欧元区6月消费者物价调和指数(HICP)和5月失业率、以及美国6月供应管理协会(ISM)制造业指数将登场。(完)

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